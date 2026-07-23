Завершились 3 первых матча четвертьфинала квалификации Лиги конференций.

«Аякс» в гостях разгромил «Войводину» со счетом 4:1.

В составе нидерландской команды голами отметились Дави Классен на 3-й минуте, Стивен Бергёйс на 38-й минуте, Оскар Глух на 52-й и Мохамед Абдалла на 90+3-й минуте.

Единственный гол у «Войводины» записал на свой счет Петар Сукачев на 28-й минуте.

Результат матча Войводина Нови Сад 1:4 Аякс Амстердам 0:1 Дави Классен 3' 1:1 Petar Sukacev 28' 1:2 Стивен Бергёйс 38' 1:3 Оскар Глоч 52' 1:4 Mohamed Abdalla 90+3' Войводина: Джордже Црномаркович, Лазар Николич, Негош Петрович ( Dragan Kokanovic 71' ), Ифет Джаковац ( Milutin Vidosavljevic 46' ), Деян Зукич ( Стефан Митрович 80' ), Лазар Ранджелович ( Марко Полетанович 80' ), Dragan Rosic, Sinisa Tanjga ( Михай Бутян 46' ), Lucas Barros, Petar Sukacev, Nardin Mulahusejnovic Аякс: Мартен Пас, Овен Вейндал ( Жорти Мокио 69' ), Дейли Блинд, Лукас Роза, Оскар Глоч ( Каю Энрике 69' ), Юри Регер, Дави Классен ( Abdellah Ouazane 71' ), Мика Годтс ( Mohamed Abdalla 90' ), Каспер Дольберг ( Дон-Анджело Конаду 71' ), Стивен Бергёйс, Aaron Bouwman Жёлтые карточки: Sinisa Tanjga 19' (Войводина), Nardin Mulahusejnovic 65' (Войводина), Lucas Barros 84' (Войводина)

Статистика матча 4 Удары в створ 10 4 Удары мимо 4 34 Владение мячом 66 1 Угловые удары 10 0 Офсайды 1 18 Фолы 7

Ответная игра между этими командами состоится 30-го июля в Нидерландах.

ФКСБ уступил дома «Ауде» со счетом 2:3.

В составе хозяев поля голы забили Октавиан Попеску на 23-й минуте и Аймен Бутутау на 71-й минуте.

У «Ауды» голы записали на свой счет Эдуард Дашкевич на 5-й минуте, Бартелеми Дьедиу на 32-й и Кадер Коне на 90+4-й минуте.

«Панатинаикос» одержал победу над «Пакшем» со счетом 2:1.

На 41-й минуте игрок венгерской команды Габор Ваш забил гол в свои ворота.

В составе «Панатинаикоса» гол забил Сантино Андино на 55-й минуте.

Единственный гол в составе «Пакша» записал на свой счет Даниэль Бёде на 71-й минуте.