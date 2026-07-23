Завершились 3 первых матча четвертьфинала квалификации Лиги конференций.
«Аякс» в гостях разгромил «Войводину» со счетом 4:1.
В составе нидерландской команды голами отметились Дави Классен на 3-й минуте, Стивен Бергёйс на 38-й минуте, Оскар Глух на 52-й и Мохамед Абдалла на 90+3-й минуте.
Единственный гол у «Войводины» записал на свой счет Петар Сукачев на 28-й минуте.
Результат матча
Ответная игра между этими командами состоится 30-го июля в Нидерландах.
ФКСБ уступил дома «Ауде» со счетом 2:3.
В составе хозяев поля голы забили Октавиан Попеску на 23-й минуте и Аймен Бутутау на 71-й минуте.
У «Ауды» голы записали на свой счет Эдуард Дашкевич на 5-й минуте, Бартелеми Дьедиу на 32-й и Кадер Коне на 90+4-й минуте.
«Панатинаикос» одержал победу над «Пакшем» со счетом 2:1.
На 41-й минуте игрок венгерской команды Габор Ваш забил гол в свои ворота.
В составе «Панатинаикоса» гол забил Сантино Андино на 55-й минуте.
Единственный гол в составе «Пакша» записал на свой счет Даниэль Бёде на 71-й минуте.