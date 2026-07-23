Завершились 3 первых матча четвертьфинала квалификации Лиги конференций.

«Аякс»
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«Аякс» в гостях разгромил «Войводину» со счетом 4:1.

В составе нидерландской команды голами отметились Дави Классен на 3-й минуте, Стивен Бергёйс на 38-й минуте, Оскар Глух на 52-й и Мохамед Абдалла на 90+3-й минуте.

Единственный гол у «Войводины» записал на свой счет Петар Сукачев на 28-й минуте.

Результат матча

ВойводинаНови СадВойводина1:4АяксАяксАмстердам
0:1 Дави Классен 3' 1:1 Petar Sukacev 28' 1:2 Стивен Бергёйс 38' 1:3 Оскар Глоч 52' 1:4 Mohamed Abdalla 90+3'
Войводина:  Джордже Црномаркович,  Лазар Николич,  Негош Петрович (Dragan Kokanovic 71'),  Ифет Джаковац (Milutin Vidosavljevic 46'),  Деян Зукич (Стефан Митрович 80'),  Лазар Ранджелович (Марко Полетанович 80'),  Dragan Rosic,  Sinisa Tanjga (Михай Бутян 46'),  Lucas Barros,  Petar Sukacev,  Nardin Mulahusejnovic
Аякс:  Мартен Пас,  Овен Вейндал (Жорти Мокио 69'),  Дейли Блинд,  Лукас Роза,  Оскар Глоч (Каю Энрике 69'),  Юри Регер,  Дави Классен (Abdellah Ouazane 71'),  Мика Годтс (Mohamed Abdalla 90'),  Каспер Дольберг (Дон-Анджело Конаду 71'),  Стивен Бергёйс,  Aaron Bouwman
Жёлтые карточки:  Sinisa Tanjga 19' (Войводина),  Nardin Mulahusejnovic 65' (Войводина),  Lucas Barros 84' (Войводина)

Ответная игра между этими командами состоится 30-го июля в Нидерландах.

ФКСБ уступил дома «Ауде» со счетом 2:3.

В составе хозяев поля голы забили Октавиан Попеску на 23-й минуте и Аймен Бутутау на 71-й минуте.

У «Ауды» голы записали на свой счет Эдуард Дашкевич на 5-й минуте, Бартелеми Дьедиу на 32-й и Кадер Коне на 90+4-й минуте.

«Панатинаикос» одержал победу над «Пакшем» со счетом 2:1.

На 41-й минуте игрок венгерской команды Габор Ваш забил гол в свои ворота.

В составе «Панатинаикоса» гол забил Сантино Андино на 55-й минуте.

Единственный гол в составе «Пакша» записал на свой счет Даниэль Бёде на 71-й минуте.