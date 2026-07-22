Завершились два первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.
В одной из встреч «Рига» одержала победу над «Вардаром» со счетом 3:2.
В составе команды из Северной Македонии голами отметились Диего Кастаньеда на 28-й минуте и Жерсон Родригеш на 66-й минуте.
У «Риги» дубль оформил Яго Сикейра, отличившись на 39-й и 81-й минутах. Еще один гол забил Орландо Гало на 35-й минуте.
Результат матча
ВардарЛига конференций. Квалификация2:3РигаРига
1:0 Диего Кастаньеда 28' 1:1 Орландо Гало 35' 1:2 Яго Сикейра 39' 2:2 Жерсон Родригес 66' 2:3 Яго Сикейра 81'
Вардар: Давор Талеский, Георгийе Янкулов, Филип Найдовски, Мислав Матич, Михаил Маневски, Дориан Бабунски, Бобан Николов (Горан Закарич 60'), Диего Кастаньеда, Мигел Пирес (Неманья Босанчич 60'), Жерсон Родригес, Азер Омерагич
Рига: Френк Орол, Андрес Саласар, Орландо Гало (Карл Гамени Вассом 87'), Антон Черномордый, Баба Муса, Райвис Юрковскис, Раки Ауани (Режиналдо Рамирес 67'), Яго Сикейра, Ахмед Анкра, Мухаммед Бадамоси (Пауло Эдуардо 67'), Salah-Eddine Oulad M'Hand (Кайо 57')
Жёлтые карточки: Мислав Матич 15', Филип Найдовски 90+1' — Баба Муса 20', Орландо Гало 21', Райвис Юрковскис 43', Salah-Eddine Oulad M'Hand 52'
Ответная игра между этими командами состоится 28-го июля в Риге (Латвия).
«Спартак» из Трнавы сыграл вничью с ЦСКА 1948 (0:0).
Ответный матч между этими командами пройдет 28-го июля в Софии (Болгария).