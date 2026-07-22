Завершились два первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

В одной из встреч «Рига» одержала победу над «Вардаром» со счетом 3:2.

В составе команды из Северной Македонии голами отметились Диего Кастаньеда на 28-й минуте и Жерсон Родригеш на 66-й минуте.

У «Риги» дубль оформил Яго Сикейра, отличившись на 39-й и 81-й минутах. Еще один гол забил Орландо Гало на 35-й минуте.

Результат матча

Вардар Лига конференций. Квалификация 2:3 Рига Рига

1:0 Диего Кастаньеда 28' 1:1 Орландо Гало 35' 1:2 Яго Сикейра 39' 2:2 Жерсон Родригес 66' 2:3 Яго Сикейра 81'

Вардар: Давор Талеский, Георгийе Янкулов, Филип Найдовски, Мислав Матич, Михаил Маневски, Дориан Бабунски, Бобан Николов ( Горан Закарич 60' ), Диего Кастаньеда, Мигел Пирес ( Неманья Босанчич 60' ), Жерсон Родригес, Азер Омерагич

Рига: Френк Орол, Андрес Саласар, Орландо Гало ( Карл Гамени Вассом 87' ), Антон Черномордый, Баба Муса, Райвис Юрковскис, Раки Ауани ( Режиналдо Рамирес 67' ), Яго Сикейра, Ахмед Анкра, Мухаммед Бадамоси ( Пауло Эдуардо 67' ), Salah-Eddine Oulad M'Hand ( Кайо 57' )

Жёлтые карточки: Мислав Матич 15', Филип Найдовски 90+1' — Баба Муса 20', Орландо Гало 21', Райвис Юрковскис 43', Salah-Eddine Oulad M'Hand 52'