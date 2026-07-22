Экс-футболист сборной России Владислав Тернавский высказался о возможном возвращении нападающего Артема Дзюбы в «Спартак».

Артем Дзюба globallookpress.com

«У Дзюбы уже не тот возраст, чтобы играть в "Спартаке". Приходит возраст, когда пора заканчивать с футболом. Если бы ему было 25 лет — другое дело, а сейчас ему уже 37. О каком "Спартаке" может идти речь? Это физиология человека, скорость, выносливость, прыгучесть пропадают», — цитирует Тернавского «Чемпионат».

37-летний форвард на данный момент является свободным агентом после завершения контракта с «Акроном». Дзюба является воспитанником «Спартака», в составе которого он играл с 2006 по 2015 год.