Центральный защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба принял окончательное решение отказаться от хирургического вмешательства по поводу травмы спины, сообщает авторитетное французское издание L’Équipe.
Данный шаг был утвержден футболистом после серии глубоких медицинских консультаций с тренерским штабом и руководством английского клуба. Проблемы со спиной беспокоят 25-летнего защитника уже на протяжении длительного времени, причем на недавнем Чемпионате мира 2026 года Салиба был вынужден выступать через боль, усугубив повреждение, из-за чего не сумел доиграть полуфинальный матч против сборной Испании, завершившийся поражением французов со счетом 0:2.
Консервативный метод лечения и отказ от операции позволят избежать долгосрочных рисков, однако французу все равно потребуется полноценный период на восстановление организма, из-за чего он будет вынужден пропустить несколько месяцев и не поможет «Арсеналу» на старте нового футбольного сезона.