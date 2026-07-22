Центральный защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба принял окончательное решение отказаться от хирургического вмешательства по поводу травмы спины, сообщает авторитетное французское издание L’Équipe.

Вильям Салиба globallookpress.com

Данный шаг был утвержден футболистом после серии глубоких медицинских консультаций с тренерским штабом и руководством английского клуба. Проблемы со спиной беспокоят 25-летнего защитника уже на протяжении длительного времени, причем на недавнем Чемпионате мира 2026 года Салиба был вынужден выступать через боль, усугубив повреждение, из-за чего не сумел доиграть полуфинальный матч против сборной Испании, завершившийся поражением французов со счетом 0:2.

Консервативный метод лечения и отказ от операции позволят избежать долгосрочных рисков, однако французу все равно потребуется полноценный период на восстановление организма, из-за чего он будет вынужден пропустить несколько месяцев и не поможет «Арсеналу» на старте нового футбольного сезона.