Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар пропустил выездной матч 1/16 финала Южноамериканского кубка в Каракасе, в котором его команда разгромила венесуэльский УСВ со счетом 4:1.

Руководство бразильского клуба официально объяснило отсутствие 34-летнего звездного форварда необходимостью восстановления и набора оптимальных физических кондиций. Однако это решение вызвало волну споров в латиноамериканской прессе, так как непосредственно в день проведения кубковой игры нападающий был замечен на крупном покерном турнире в Сан-Паулу, что спровоцировало слухи о возможном конфликте с тренерским штабом Фабио Карилле.

В текущем сезоне 2026 года Неймар демонстрирует высокую продуктивность, забив 6 голов и отдав 4 результативные передачи в 15 матчах за «Сантос» во всех турнирах.