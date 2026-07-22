Хавбек сборной Аргентины Алексис Макалистер высказался о поражении команды от Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.

Алексис Макалистер globallookpress.com

Сборная Аргентины дошла до финала ЧМ‑2026 и уступила сборной Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

«Давайте дадим волю слезам, потому что мы аргентинцы, и мы всегда хотим победить. Но после слез нужно встать, объединиться и двигаться вперед.

Я выражаю свою безграничную благодарность нашим семьям, друзьям, тем, кто выполняет неоценимую работу для этой команды, и всем, кто поддерживает нас в течение всего года, в радости и в горе. Вы огромная часть того, кто мы есть. Спасибо всем аргентинцам за каждое сообщение с любовью и поддержкой. Вы даже не представляете, насколько они важны для нас на этом пути.

И спасибо также тем, кто из других стран присылает нам сообщения, высмеивая нас и радуясь нашей боли. Невольно вы помогаете нам с каждым днем ​​все больше и больше гордиться тем, что мы аргентинцы», — написал Макалистер в соцсетях.