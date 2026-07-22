Ответный матч между этими командами состоится 29-го июля в Крайове (Румыния).

Команда из Болгарии забила победный гол на 8-й минуте встречи, отличился Кристиан Димитров .

1.80

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