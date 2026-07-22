«Левски» одолел «Университатя» (1:0) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.

«Левски»
«Левски» globallookpress.com

Команда из Болгарии забила победный гол на 8-й минуте встречи, отличился Кристиан Димитров.

Результат матча

Левски СофияЛига чемпионов. КвалификацияЛевски София1:0КСУКСУКрайова
1:0 Кристиан Димитров 8'
Левски София:  Светослав Вуцов,  Алдаир Невеш,  Кристиан Димитров,  Никола Серафимов,  Майкон,  Мехди Мубарик,  Армстронг Око-Флекс (Алекс Сентельес 64'),  Эвертон Бала,  Akram Bouras,  Sergio Miguel Lobo Araujo,  Reinaldo Nascimento Satorno
КСУ:  Юлиан-Лауренциу Попеску,  Никусор Банку,  Владимир Скречу,  Адриан Рус,  Александр Романчук,  Александру Чикылдэу,  Анзор Меквабишвили,  Карлос Мора,  Штефан Баярам (Тудор Бэлуцэ 75'),  Симон Элизор (Steven Nsimba 61'),  Monday Etim
Жёлтые карточки:  Александр Романчук 34' (КСУ),  Никусор Банку 42' (КСУ)

Ответный матч между этими командами состоится 29-го июля в Крайове (Румыния).