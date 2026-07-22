«Левски» одолел «Университатя» (1:0) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.
Команда из Болгарии забила победный гол на 8-й минуте встречи, отличился Кристиан Димитров.
Результат матча
Левски СофияЛига чемпионов. Квалификация1:0КСУКрайова
1:0 Кристиан Димитров 8'
Левски София: Светослав Вуцов, Алдаир Невеш, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Майкон, Мехди Мубарик, Армстронг Око-Флекс (Алекс Сентельес 64'), Эвертон Бала, Akram Bouras, Sergio Miguel Lobo Araujo, Reinaldo Nascimento Satorno
КСУ: Юлиан-Лауренциу Попеску, Никусор Банку, Владимир Скречу, Адриан Рус, Александр Романчук, Александру Чикылдэу, Анзор Меквабишвили, Карлос Мора, Штефан Баярам (Тудор Бэлуцэ 75'), Симон Элизор (Steven Nsimba 61'), Monday Etim
Жёлтые карточки: Александр Романчук 34' (КСУ), Никусор Банку 42' (КСУ)
Ответный матч между этими командами состоится 29-го июля в Крайове (Румыния).