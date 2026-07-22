«Омония» одержала победу над «Кайратом» (1:0) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.
Единственный гол кипрская команда забила на 13-й минуте благодаря точному удару Панайотиса Андреу.
На 33-й минуте игрок «Омонии» Лоик Него получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Результат матча
ОмонияНикосия1:0КайратАлма-Ата
1:0 Panagiotis Andreou 13'
Омония: Фабиано, Лоик Него, Сену Кулибали, Николас Панайоту, Юре Балковец, Матео Марич, Муамер Танкович (Штефан Шимич 36'), Андроникос Какулис (Ангелос Неофиту 69'), Panagiotis Andreou (Янис Кусулос 77'), Ewandro Costa, Jade Sean Montnor (Михлали Маямбела 46')
Кайрат: Темирлан Анарбеков, Александр Мрынский, Яакко Оксанен, Луиш Мата, Лукас Африко, Александр Мартынович, Адилет Садыбеков (Эдмилсон Фильо 46'), Еркин Олегулы Тапалов (Исмаил Бекболат 58'), Марк Гуаль, Ойва Юккола, Жорже Жоржинью
Жёлтые карточки: Андроникос Какулис 57' — Эдмилсон Фильо 56', Жорже Жоржинью 57', Александр Мрынский 90+7'
Красная карточка: Лоик Него 33' (Омония)
Ответная игра между этими командами состоится 29-го июля в Алма-Ате (Казахстан).