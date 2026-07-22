Ответная игра между этими командами состоится 29-го июля в Алма-Ате (Казахстан).

На 33-й минуте игрок «Омонии» Лоик Него получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

«Омония» одержала победу над «Кайратом» (1:0) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.

2.13

Прогнозы•Сегодня 22:00 «Эгнатия» — «Целе». Прогноз и ставка «Целе» получит бой от албанцев?

Футбол• Вчера 20:49 В лучах славы. Де ла Фуэнте, Месси, Беллингем и еще 4 главных героя ЧМ-2026

Футбол• 19/07/2026 16:46 Непростые отношения: почему и кому «Монако» хочет продать Головина?

Футбол• 03/07/2026 09:59 Парижское бегство: «Милан» вызволил Рамуша из резерва «ПСЖ»

Футбол• 24/06/2026 10:16 Тренерский бум в Италии: Аморим в «Милане», Сарри в «Аталанте» и еще 5 перестановок

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 15:50 Сборная будущего: звезды ЧМ‑2030, о которых вы еще не слышали

Футбол• Сегодня 10:28 Величие Испании, гениальный Месси, американизация футбола и еще шесть сюжетов: каким останется в истории ЧМ-2026

Футбол• Сегодня 04:11 117 млн против 116 млн: Переход Роджерса — это риск, а Андерсона — нет

Футбол• Вчера 16:26 «Золотая бутса» Мбаппе и 37 минут Неймара: главные сюжеты символических сборных ЧМ‑2026

Футбол• Вчера 03:52 Испания — достойный чемпион: это победа системы над безумием

Выбор читателей

Футбол• 17/07/2026 14:20 Драма сборной Франции на ЧМ‑2026: почему фаворит не оправдал ожиданий?

Футбол• 20/07/2026 02:51 Испания — Аргентина 1:0: фотогалерея финала ЧМ-2026

Футбол• 20/07/2026 13:53 Грусть последнего танго: как мир проводил Лионеля Месси

Футбол• 16/07/2026 02:08 Англия — Аргентина 1:2: фотогалерея полуфинала ЧМ-2026

Футбол• 19/07/2026 03:57 Моменты ЧМ: Англия и Франция провели безумный матч за третье место с историческим рекордом Мбаппе

Самое интересное

Футбол• 07/07/2026 21:13 Роналду так и не выиграл ЧМ. Но это не пятно на его карьере

Бои• 07/07/2026 15:13 Новая эра в боксе! Дана Уайт, его лига Zuffa и саудиты меняют правила игры

Футбол• 07/07/2026 12:57 Что дальше, Анчелотти? Будущее Бразилии после болезненного вылета с ЧМ‑2026

Футбол• 07/07/2026 12:01 В тени Холанна и Месси: 12 игроков, которые взорвали ЧМ-2026