Португальский тренер Сержиу Консейсан может возглавить сборную Бельгии, об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

Сержиу Консейсан globallookpress.com

По информации источника, стороны уже провели предварительные переговоры, но без прямого контакта. Отмечается, что Консейсан — один из главных претендентов на пост главного тренера сборной Бельгии наряду с голландцем Марком ван Боммелом.

Ранее Rстало известно, что Руди Гарсия не останется у руля бельгийской команды и по завершению контракта покинет свой пост. Под руководством француза команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2026, где уступила будущим чемпионам мира испанцам (1:2).