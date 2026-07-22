Португальский тренер Сержиу Консейсан может возглавить сборную Бельгии, об этом сообщает журналист Саша Тавольери.
По информации источника, стороны уже провели предварительные переговоры, но без прямого контакта. Отмечается, что Консейсан — один из главных претендентов на пост главного тренера сборной Бельгии наряду с голландцем Марком ван Боммелом.
Ранее Rстало известно, что Руди Гарсия не останется у руля бельгийской команды и по завершению контракта покинет свой пост. Под руководством француза команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2026, где уступила будущим чемпионам мира испанцам (1:2).