«Богемианс» одержал победу над «Балкани» (2:1) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций.
Единственный гол в составе гостей записал на свой счет Тони Домгёни на 29-й минуте с пенальти.
У «Богемианс» отличились Дуглас Джеймс-Тейлор на 76-й минуте и Росс Тирни на 89-й минуте.
Результат матча
БогемиансДублин2:1БалканиСува-Река
0:1 Тони Домгёни 29' пен. 1:1 Douglas James-Taylor 76' 2:1 Ross Tierney 89'
Богемианс: Джордан Флорес, Садио Диалло (Cian Byrne 77'), Paul Walters, Darragh Power, Patrick Hickey (Dayle Rooney 77'), Sam Todd, Markuss Strods (Гарри Воган 59'), Dawson Devoy, Adam McDonnell (Douglas James-Taylor 59'), Ross Tierney (Niall Morahan 90'), Colm Whelan
Балкани: Аднан Голубович, Марсель Исмайльгечи (Ардит Делиу 59'), Гентрит Халили, Ивица Батарело, Тони Домгёни (Элвис Летай 84'), Анел Шабанаджович (Альбер Ламан Дьен 84'), Эдвин Куч (Байрам Яшаница 84'), Валентин Серебе, Giovanni (Almedin Klinaku 87'), Abou Dosso, Diar Vokrri
Жёлтые карточки: Анел Шабанаджович 36' (Балкани), Diar Vokrri 62' (Балкани), Гентрит Халили 73' (Балкани)
Ответная игра между этими командами состоится 30-го июля в Сува-Реке (Косово).