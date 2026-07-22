«Богемианс» одержал победу над «Балкани» (2:1) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

Единственный гол в составе гостей записал на свой счет Тони Домгёни на 29-й минуте с пенальти.

У «Богемианс» отличились Дуглас Джеймс-Тейлор на 76-й минуте и Росс Тирни на 89-й минуте.

Результат матча

Богемианс Дублин 2:1 Балкани Сува-Река

0:1 Тони Домгёни 29' пен. 1:1 Douglas James-Taylor 76' 2:1 Ross Tierney 89'

Богемианс: Джордан Флорес, Садио Диалло ( Cian Byrne 77' ), Paul Walters, Darragh Power, Patrick Hickey ( Dayle Rooney 77' ), Sam Todd, Markuss Strods ( Гарри Воган 59' ), Dawson Devoy, Adam McDonnell ( Douglas James-Taylor 59' ), Ross Tierney ( Niall Morahan 90' ), Colm Whelan

Балкани: Аднан Голубович, Марсель Исмайльгечи ( Ардит Делиу 59' ), Гентрит Халили, Ивица Батарело, Тони Домгёни ( Элвис Летай 84' ), Анел Шабанаджович ( Альбер Ламан Дьен 84' ), Эдвин Куч ( Байрам Яшаница 84' ), Валентин Серебе, Giovanni ( Almedin Klinaku 87' ), Abou Dosso, Diar Vokrri

Жёлтые карточки: Анел Шабанаджович 36' (Балкани), Diar Vokrri 62' (Балкани), Гентрит Халили 73' (Балкани)