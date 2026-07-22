Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о подписании контракта с полузащитником Каземиро.

Каземиро перешел в «Интер Майами» globallookpress.com

«Я очень рад приветствовать Каземиро и его семью в "Интер Майами". Это человек и футболист, которыми я восхищаюсь уже долгое время. Он — победитель, добившийся больших успехов в футболе.

После невероятной карьеры в мадридском "Реале" и "Манчестер Юнайтед" я очень рад, что он решил сделать Майами своим следующим домом», — приводит слова Бекхэма официальный сайт «Интер Майами».

Напомним, что Каземиро подписал однолетний контракт с американским клубом.

В минувшем сезоне полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед», где провел 34 матча в рамках АПЛ, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.