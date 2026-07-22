Петербургский «Зенит» через посредников ведет активные поиски новых клубов для двух своих латиноамериканских футболистов — колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса и бразильского вингера Луиса Энрике, сообщает спортивный журналист и инсайдер Анар Ибрагимов.

Вильмар Барриос globallookpress.com

По информации источника, руководство «сине-бело-голубых» открыто для предложений по продаже 32-летнего Барриоса в размере до 5 миллионов евро, поскольку опорный хавбек с высокой долей вероятности не станет продлевать действующий контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Что касается 25-летнего Луиса Энрике, то петербуржцы готовы рассмотреть варианты его трансфера в диапазоне от 35 до 40 миллионов евро, несмотря на то, что сумма отступных, прописанная в соглашении бразильца до 2028 года, составляет 60 миллионов евро.