Зинедин Зидан назначен на пост главного тренера сборной Франции, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Зинедин Зидан globallookpress.com

По информации источника, 54-летний французский специалист уже поставил подпись под долгосрочным трудовым соглашением. Отмечается, что принципиальная устная договоренность между Зиданом и Федерацией футбола Франции была достигнута еще в ноябре прошлого года и оставалась в силе, несмотря на регулярные предложения тренеру со стороны топ-клубов.

Напомним, с лета 2012 года пост рулевого «трехцветных» бессменно занимал Дидье Дешам. Он ушел в отставку сразу после завершения чемпионата мира — 2026, где французская команда заняла четвертое место, уступив в результативном матче за бронзовые медали сборной Англии со счетом 4:6.