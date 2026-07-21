Мадридский «Реал» возобновил интерес к вингеру «Барселоны» и национальной сборной Испании Феррану Торресу.

Ферран Торрес
Ферран Торрес globallookpress.com

Как сообщает авторитетное французское издание L’Équipe, «королевский клуб» вел игрока еще во время его выступлений за «Валенсию», но тогда футболист предпочел перейти в «Манчестер Сити» ради работы с Хосепом Гвардиолой.

Текущее соглашение 26-летнего испанца с каталонцами рассчитано до лета 2027 года. При этом Торрес не чувствует желания сине-гранатовых пролонгировать контракт — игрок уже более шести месяцев не выходил на связь со спортивным директором блауграны Деку. Ситуацией планируют воспользоваться сторонние гранды.

Интерес к новоиспеченному чемпиону мира проявляет французский «ПСЖ», однако парижане пока не направляли официальный запрос, поскольку параллельно изучают другие кандидатуры. Руководство «Барселоны» установило ценник на Феррана в размере 50 миллионов евро, но вариант с продлением сотрудничества внутри каталонского клуба все еще окончательно не исключен.