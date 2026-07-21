Мадридский «Реал» возобновил интерес к вингеру «Барселоны» и национальной сборной Испании Феррану Торресу.

Ферран Торрес globallookpress.com

Как сообщает авторитетное французское издание L’Équipe, «королевский клуб» вел игрока еще во время его выступлений за «Валенсию», но тогда футболист предпочел перейти в «Манчестер Сити» ради работы с Хосепом Гвардиолой.

Текущее соглашение 26-летнего испанца с каталонцами рассчитано до лета 2027 года. При этом Торрес не чувствует желания сине-гранатовых пролонгировать контракт — игрок уже более шести месяцев не выходил на связь со спортивным директором блауграны Деку. Ситуацией планируют воспользоваться сторонние гранды.

Интерес к новоиспеченному чемпиону мира проявляет французский «ПСЖ», однако парижане пока не направляли официальный запрос, поскольку параллельно изучают другие кандидатуры. Руководство «Барселоны» установило ценник на Феррана в размере 50 миллионов евро, но вариант с продлением сотрудничества внутри каталонского клуба все еще окончательно не исключен.