Экс-капитан московского «Динамо» Александр Точилин считает, что в матче первого тура РПЛ его бывшая команда добьётся уверенной победы над «Крыльями Советов».

Александр Точилин globallookpress.com

«С нетерпением жду старта сезона и официальных матчей. По результатам контрольных игр межсезонья и той игры, которую мы увидели в матче с ЦСКА, можно уверенно сказать, что ребята здорово поработали летом и готовы заявить о себе уже в чемпионате. У "Динамо" сыгранный состав, лидеры в самом расцвете сил и главный тренер с новыми идеями.

Думаю, что матч с "Крыльями" будет не менее ярким, чем Братское дерби, и подарит болельщикам много эмоций и голов, так что ждём большое количество болельщиков и уверенную победу в первом туре!» — сказал Точилин «СЭ».

Бело-голубые стартуют в новом сезоне игрой на своём поле 25 июля в 14:00 (мск) против самарских «Крыльев Советов».