Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выступает главным противником потенциального трансфера полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает авторитетное издание Sport.es со ссылкой на известного инсайдера Фабрицио Романо.

По информации источника, внутри руководства «королевского клуба» наметился определенный раскол: часть топ-менеджеров активно пытается переубедить Переса и одобрить покупку 30-летнего новоиспеченного чемпиона мира. Ситуация подогревается тем, что сам обладатель «Золотого мяча», по слухам, искренне мечтает примерить футболку «сливочных». На этом фоне игрок до сих пор не дал окончательного ответа «Манчестер Сити» по поводу нового контракта, который боссы английского гранда предложили ему еще в апреле.

В минувшем клубном сезоне испанский опорник принял участие в 33 официальных матчах во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча. Действующее соглашение Родри с «горожанами» рассчитано до лета 2027 года.