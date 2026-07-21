Капитан сборной Испании Родри поделился эмоциями после победы национальной команды на ЧМ-2026, назвав этот успех главным достижением в своей карьере.

Родри Эрнандес globallookpress.com

«Это самый особенный титул в моей жизни. Победить вместе со своей страной — лучшее, что может случиться с футболистом. Самым тяжёлым матчем для нас стал финал. Мы выросли, наблюдая, как Иньеста и Касильяс поднимают Кубок мира, поэтому повторить их достижение — величайшая мечта. Считаю, что на протяжении всего турнира мы показывали качественный и цельный футбол. Финал получился очень сложным, но нам удалось здорово нейтрализовать сильные стороны Аргентины», — приводит слова Родри издание AS.

Напомним, в финале чемпионата мира, который состоялся 19 июля, сборная Испании в дополнительное время одержала победу над Аргентиной со счётом 1:0. Автором победного мяча на 106-й минуте стал Ферран Торрес.