Аргентинский полузащитник Леандро Паредес написал трогательный пост после поражения своей сборной в финале чемпионата мира 2026 года от Испании в дополнительное время со счётом 0:1.

Леандро Паредес globallookpress.com

«Спасибо, Аргентина!!! Я люблю тебя сегодня и всегда. Сегодня приходится писать с огромной болью в душе, потому что мы не смогли подарить нашей стране ту радость, которой она так заслуживала. Но вместе с тем моё сердце переполнено гордостью за то, что мы отдали все силы и снова подняли наш флаг на вершину!

Спасибо каждому, кто был частью этой сборной, этой команде, которая отдала жизнь на поле, представляя эту футболку, и сражалась до самой последней секунды каждого матча! Для меня было огромной честью быть частью лучшей сборной Аргентины в истории! 🇦🇷», — написал Паредес в соцсети.

32‑летний Паредес известен в России по игре за «Зенит» (2017–2019). Сейчас он выступает за «Бока Хуниорс».