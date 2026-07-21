Фарерский «Клаксвик» сыграл вничью с литовским «Кауно Жальгирис» в первой встрече 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 0:0.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами.
Результат матча
КлаксвикКлаксвик0:0Кауно ЖальгирисЛига чемпионов. Квалификация
Клаксвик: Марк Йенсен, Дени Павлович, Гастон Теллечеа, Гилли Ролантссон, Йоаннес Даниэльсен, Халлур Ханссен, Арни Фредриксберг (Филип Браттбакк 29'), Палл Андрассон Клеттскард (Erlend Hustad 84'), Йонн Йоханнесен (Mansour Sinyan 70'), Oussama Ali (Даниэль Йохансен 84'), Jean Carlos Carlos de Brito
Кауно Жальгирис: Томас Шведкаускас, Носа Ийобоса Эдокполор, Рокас Лекиатас, Антон Толордава, Жори Муташи (Мотеюс Бурба 84'), Фабьен Урега (Лука Рачич 64'), Выкинтас Сливка, Амин Беншаиб (Иван Фиолич 64'), Франко Бальдассарра, Renan Abner do Carmo Renan, Leonardo Ribeiro da Cruz
Жёлтые карточки: Халлур Ханссен 90+1' — Выкинтас Сливка 90+3'
Ответная встреча состоится в Каунасе 29 июля.