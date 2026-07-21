За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами.

Фарерский «Клаксвик» сыграл вничью с литовским «Кауно Жальгирис» в первой встрече 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 0:0.

2.13

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