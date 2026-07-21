Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы команды на чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Как показала вторая половина прошлого сезона и матч за Суперкубок, "Спартак" готов полноценно бороться за золотые медали. Наравне с "Зенитом" и "Краснодаром". Понятно, что петербуржцы будут биться за чемпионство. И "Краснодар" будет вести борьбу, хоть и Сперцян ушел. Ну и "Спартак" уже должен. Уверен, что спрос уже будет очень серьезный, что надо бороться за самые высокие места.

Игра наладилась, состав стабилизировался у "красно‑белых", футболисты уже понимают, что от них хочет Карседо. Спрашивать надо уже очень серьезно, и надо это выполнять.

Не хватает хорошего центрфорварда? Я согласен, что не хватает фактурного забивного нападающего, чтобы если не идёт позиционная атака и не проходит средний и короткий пас через центр поля, то можно поразнообразнее сделать атаку. Есть крайние полузащитники, которые здорово выполняют передачи, а фактурный игрок мог бы навязать борьбу впереди, и была бы от него вверху какая‑то опасность», — цитирует Кечинова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне красно-белые заняли четвертое место в РПЛ и выиграли Кубок России. В прошлую субботу команда Хуана Карседо уступила «Зениту» в матче за Суперкубок России-2026 — 1:1, 2:4 по пенальти.