Эстонская «Левадия» одержала победу над шведским «Гетеборгом» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций — 2:1.

В составе победителей дважды отличился Венделл на 33-й и 45+1-й минутах встречи. «Гетеборг» на исходе встречи сократил отставание в счете благодаря автоголу Абрахама Нванкво, но на большее хозяев не хватило.

Результат матча

Гётеборг Гётеборг 1:2 Левадия Таллин

0:1 Wendell Gabriel Wendell 33' 0:2 Wendell Gabriel Wendell 45+1'

Гётеборг: Elis Bishesari, Felix Eriksson ( Александр Яллов 75' ), Йонас Багер ( Сэм Ларссон 46' ), August Erlingmark, David Kruse, Тобиас Хейнтс, Макс Фенгер ( Kolbeinn Thordarson 46' ), Sebastian Clemmensen, Rockson Yeboah, Issaka Seidu ( Noah Tolf 46' ), Carl Adam Bengmark Wiberg

Левадия: Карл Андре Валлнер, Расмус Пеэтсон, Йосеф Салисте, Жоао Педро, Михкель Айнсалу, Марк Оливер Рооснупп ( Enock Otoo 79' ), Бубакарр Тамбеду, Франк Лиивак, Wendell Gabriel Wendell ( Maksimilian Skvortsov 79' ), Abraham Nwankwo, Victory Sunday Iboro

Жёлтые карточки: Issaka Seidu 21', August Erlingmark 43', Noah Tolf 57', Александр Яллов 82' — Марк Оливер Рооснупп 17', Enock Otoo 84'

Красная карточка: August Erlingmark 90+3' (Гётеборг)