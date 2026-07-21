Эстонская «Левадия» одержала победу над шведским «Гетеборгом» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций — 2:1.
В составе победителей дважды отличился Венделл на 33-й и 45+1-й минутах встречи. «Гетеборг» на исходе встречи сократил отставание в счете благодаря автоголу Абрахама Нванкво, но на большее хозяев не хватило.
Результат матча
ГётеборгГётеборг1:2ЛевадияТаллин
0:1 Wendell Gabriel Wendell 33' 0:2 Wendell Gabriel Wendell 45+1'
Гётеборг: Elis Bishesari, Felix Eriksson (Александр Яллов 75'), Йонас Багер (Сэм Ларссон 46'), August Erlingmark, David Kruse, Тобиас Хейнтс, Макс Фенгер (Kolbeinn Thordarson 46'), Sebastian Clemmensen, Rockson Yeboah, Issaka Seidu (Noah Tolf 46'), Carl Adam Bengmark Wiberg
Левадия: Карл Андре Валлнер, Расмус Пеэтсон, Йосеф Салисте, Жоао Педро, Михкель Айнсалу, Марк Оливер Рооснупп (Enock Otoo 79'), Бубакарр Тамбеду, Франк Лиивак, Wendell Gabriel Wendell (Maksimilian Skvortsov 79'), Abraham Nwankwo, Victory Sunday Iboro
Жёлтые карточки: Issaka Seidu 21', August Erlingmark 43', Noah Tolf 57', Александр Яллов 82' — Марк Оливер Рооснупп 17', Enock Otoo 84'
Красная карточка: August Erlingmark 90+3' (Гётеборг)
Ответный матч состоится 30 июля в Таллине.