Московский ЦСКА определился с ценой, за которую готов продать нападающего Лусиано Гонду.

Лусиано Гонду globallookpress.com

Как сообщает аккаунт Boca Info, специализирующийся на новостях по команде из Буэнос-Айреса, руководство армейцев сошлось на цене в 7 млн долларов (€ 6,1 млн) за 25-летнего аргентинца.

Решение было принято после звонка легендарного Хуана Романа Рикельме, который в настоящее время занимает пост президента «Бока Хуниорс».

Лусиано Гонду выступает за ЦСКА с января 2026 года, перейдя в московский клуб в результате обмена на защитника Игоря Дивеева, который перешёл в «Зенит».

За армейцев нападающий сыграл 13 матчей, отметившись четырьмя забитыми голами и одной результативной передачей.