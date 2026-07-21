Российский нападающий Артём Дзюба сейчас находится в статусе свободного агента, но интерес к нему со стороны российских клубов имеется.

Артём Дзюба globallookpress.com

«Решения пока нет. На данный момент конкретики нет — идут переговоры и обсуждения. Было бы странно, если бы интерес клубов РПЛ отсутствовал. Понятно, что интерес к Артёму есть. Но пока нет предложения, которое устраивало бы обе стороны. Всё может измениться буквально за день. Дедлайном принятия решения является 11 сентября — закрытие трансферного окна в России. До этого момента всё может произойти.

Если вы вспомните переход Артёма в "Акрон", то он случился за день до закрытия ТО. Если нужно будет ждать флажка, то будем ждать. Не хотелось бы, конечно, затягивать, но время покажет. Исключён ли вариант с завершением карьеры? Не хотелось бы сейчас об этом говорить. Будем исходить из того, что с каким‑то из клубов мы договоримся и придём к общему знаменателю до конца трансферного окна», — сказал агент игрока Леонид Гольдман «СЭ».

37‑летний Дзюба провёл два последних сезона в тольяттинском «Акроне» и покинул этот клуб как свободный агент 1 июля. В прошлом сезоне нападающий забил 8 мячей и сделал 5 ассистов в 28 играх.