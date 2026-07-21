Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о конкуренции за чемпионство в следующем сезоне российской Премьер-лиги.

Хуан Карседо — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Главный претендент — "Зенит". А если о тех, кто бросит ему вызов, то это "Краснодар" и "Спартак". Мне с трудом верится, что это смогут сделать ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо". "Зенит", "Спартак" и "Краснодар" разыграют в новом сезоне чемпионство. У них все для этого есть.

"Краснодар" в последние годы всегда наверху. Единственный момент — они взяли Воробьёва, поэтому интересно, останется ли в команде Кордоба. Может, переход Воробьева — сигнал к его уходу? Ушел Сперцян, который для "Краснодара" много сделал, но если уйдет Кордоба, то уже будет тревожно: заменить такого игрока нереально.

"Спартак" сможет побороться за чемпионство, потому что с приходом нового тренера в команде была налажена игровая дисциплина. После истерик Станковича и команда частенько вела себя истерично. Сейчас в "Спартаке" идиллия, и команда стала играть более рационально, чему подтверждение победа в Кубке России. Но "Спартаку" тоже нужно усиление: они нуждаются в центральном нападающем, и крайний защитник им тоже необходим», — сказал Дьяков «Матч ТВ».

Матчи 1-го тура нового сезона РПЛ пройдут с 24 по 26 июля.

В минувшем сезоне чемпионата России «Зенит» занял 1-е место в таблице, опередив «Краснодар» на два балла. «Спартак» расположился на 4-й позиции, отстав от лидерства в таблице на 16 пунктов.