Завершились два матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
Швейцарский «Тун» сыграл вничью с загребским «Динамо» — 1:1.
Первый гол в матче забил Брайтон Лабо на 20-й минуте. Миха Зайц на 86-й минуте своим точным ударом спас гостей от поражения.
Результат матча
ТунЛига чемпионов. Квалификация1:1Динамо ЗЗагреб
1:0 Brighton Labeau 20' 1:1 Миха Зайц 86'
Тун: Фабио Фер, Нико Майер (Marc Gutbub 56'), Niklas Steffen, Jan Bamert, Marco Burki, Michael Heule (Lucien Dahler 90'), Nils Reichmuth (Nicolas Burgy 79'), Justin Roth, Valmir Matoshi, Furkan Dursun, Brighton Labeau (Кристофер Ибайи 79')
Динамо З: Иван Филипович, Бруно Года, Скотт Маккена, Серхи Домингес, Морис Валинчич, Дион Белё, Габриэль Видович (Fran Topic 79'), Миха Зайц, Йосип Мишич, Мислав Оршич (Lukas Kacavenda 79'), Матео Лисица (Арбер Ходжа 65')
Жёлтые карточки: Marco Burki 67', Justin Roth 70', Фабио Фер 90+1' — Миха Зайц 2', Матео Лисица 63'
В параллельном матче «Фенербахче» минимально переиграл польский «Гурник» — 1:0.
Забитый мяч Талиски на 37-й минуте стал единственным в этой встрече.
Ответные встречи пройдут 28 и 29 июля в Загребе и Забже соответственно.