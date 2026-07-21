Ответные встречи пройдут 28 и 29 июля в Загребе и Забже соответственно.

Забитый мяч Талиски на 37-й минуте стал единственным в этой встрече.

Первый гол в матче забил Брайтон Лабо на 20-й минуте. Миха Зайц на 86-й минуте своим точным ударом спас гостей от поражения.

2.13

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