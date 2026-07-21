Завершились два матча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Сербская «Црвена Звезда» в гостях разгромила североирландский «Ларн» — 4:0.
Дублем в составе победителей отметился Бруно Дуарте, забивший с пенальти на 26-й минуте и с игры на 67-й минуте. Еще по мячу забили Василье Костов и Мухаммед Шам на 55-й и 85-й минутах соответственно.
Результат матча
ЛарнЛарн0:4Црвена ЗвездаБелград
0:1 Бруно Дуарте 26' пен. 0:2 Василие Костов 55' 0:3 Бруно Дуарте 67' 0:4 Мухаммед Чам Сарачевич 85'
Ларн: Рохан Фергюсон, Шон Грэм, Томас Косгров, Дэн Бент, Аарон Доннелли, Ронан Доэрти (Логан Уоллес 76'), Крис Галлахер, Джордан Макэнефф (Paul O'Neill 76'), Дилан Слоан (James Simpson 63'), Мэттью Ласти (Kevin O'Hara 46'), Matt Ridley
Црвена Звезда: Матеус, Милош Велькович, Страхиня Эракович, Соль Ён Ву, Мирко Иванич (Мухаммед Чам Сарачевич 73'), Василие Костов (Jay Enem 73'), Мохаммад Абу Фани (Марко Арнаутович 81'), Наяир Тикнизян, Бруно Дуарте (Александар Катай 73'), Тими Элшник, Лойзос Лойзу (Осман Букари 46')
Жёлтые карточки: Шон Грэм 28', Мэттью Ласти 34' — Соль Ён Ву 20'
В параллельной встрече исландский «Викингур» оказался сильнее «Хапоэля» из Беэр-Шева — 2:1.
На гол Николая Хансена на 48-й минуте израильская команда ответила мячом Кингса Кангвы на 51-й минуте встречи. На 86-й минуте Хансен оформил дубль и принес действующим чемпионам Исландии победу.
Ответные встречи пройдут 29 июля в Белграде и Сомбатхее соответственно.