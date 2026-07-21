Завершились два матча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Сербская «Црвена Звезда» в гостях разгромила североирландский «Ларн» — 4:0.

Дублем в составе победителей отметился Бруно Дуарте, забивший с пенальти на 26-й минуте и с игры на 67-й минуте. Еще по мячу забили Василье Костов и Мухаммед Шам на 55-й и 85-й минутах соответственно.

Результат матча Ларн Ларн 0:4 Црвена Звезда Белград 0:1 Бруно Дуарте 26' пен. 0:2 Василие Костов 55' 0:3 Бруно Дуарте 67' 0:4 Мухаммед Чам Сарачевич 85' Ларн: Рохан Фергюсон, Шон Грэм, Томас Косгров, Дэн Бент, Аарон Доннелли, Ронан Доэрти ( Логан Уоллес 76' ), Крис Галлахер, Джордан Макэнефф ( Paul O'Neill 76' ), Дилан Слоан ( James Simpson 63' ), Мэттью Ласти ( Kevin O'Hara 46' ), Matt Ridley Црвена Звезда: Матеус, Милош Велькович, Страхиня Эракович, Соль Ён Ву, Мирко Иванич ( Мухаммед Чам Сарачевич 73' ), Василие Костов ( Jay Enem 73' ), Мохаммад Абу Фани ( Марко Арнаутович 81' ), Наяир Тикнизян, Бруно Дуарте ( Александар Катай 73' ), Тими Элшник, Лойзос Лойзу ( Осман Букари 46' ) Жёлтые карточки: Шон Грэм 28', Мэттью Ласти 34' — Соль Ён Ву 20'

Статистика матча 0 Удары в створ 13 1 Удары мимо 11 32 Владение мячом 68 0 Угловые удары 8 1 Офсайды 2 8 Фолы 8

В параллельной встрече исландский «Викингур» оказался сильнее «Хапоэля» из Беэр-Шева — 2:1.

На гол Николая Хансена на 48-й минуте израильская команда ответила мячом Кингса Кангвы на 51-й минуте встречи. На 86-й минуте Хансен оформил дубль и принес действующим чемпионам Исландии победу.

Ответные встречи пройдут 29 июля в Белграде и Сомбатхее соответственно.