Венгерский «Дьер» разгромил люксембургский «Биссен» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 6:2.

Голами в составе победителей отметились Нфансу Нджи (44', 47'), Клаудиу Бумба (12'), Милан Виталис (24'), Виктор Джуканович (83') и Кевин Банати (90+1'). У хозяев отличились Роман Фербер (20') и Халид Аби (75').

Результат матча

Atert Bissen Лига конференций. Квалификация 2:5 Дьёр Лига конференций. Квалификация

0:1 Клаудиу Бумба 12' 1:1 Роман Фербер 20' 1:2 Милан Виталиш 25' 1:3 Нфансу Нджи 44' 1:4 Нфансу Нджи 48' 2:4 Халид Аби 75' 2:5 Виктор Джуканович 83'

Atert Bissen: Жордан Дюпир, Эрик Вейга, Йоан Маннон, Закария Лурис, Ленни Алмада Коррея ( Рубен Фернандеш 80' ), Туфик Зегдан, Диогу Пиментел, Реда Эддаррадж, Халид Аби ( Жоэл Родригеш да Круш 80' ), Тайрон Краме ( Лукас Коррея 70' ), Роман Фербер

Дьёр: Самуэл Петраш, Даниэл Штефуль, Сабольч Шён, Милян Крпич, Адам Уматум, Штефан Влэдою ( Кевин Банати 56' ), Клаудиу Бумба ( Барнабаш Биро 56' ), Милан Виталиш, Желько Гаврич ( Мартон Сеп 66' ), Раймунд Тот ( Modou Lamin Mass 77' ), Нфансу Нджи ( Виктор Джуканович 56' )

Жёлтые карточки: Раймунд Тот 39' (Дьёр), Штефан Влэдою 40' (Дьёр)