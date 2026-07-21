Венгерский «Дьер» разгромил люксембургский «Биссен» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 6:2.
Голами в составе победителей отметились Нфансу Нджи (44', 47'), Клаудиу Бумба (12'), Милан Виталис (24'), Виктор Джуканович (83') и Кевин Банати (90+1'). У хозяев отличились Роман Фербер (20') и Халид Аби (75').
Результат матча
Atert BissenЛига конференций. Квалификация2:5ДьёрЛига конференций. Квалификация
0:1 Клаудиу Бумба 12' 1:1 Роман Фербер 20' 1:2 Милан Виталиш 25' 1:3 Нфансу Нджи 44' 1:4 Нфансу Нджи 48' 2:4 Халид Аби 75' 2:5 Виктор Джуканович 83'
Atert Bissen: Жордан Дюпир, Эрик Вейга, Йоан Маннон, Закария Лурис, Ленни Алмада Коррея (Рубен Фернандеш 80'), Туфик Зегдан, Диогу Пиментел, Реда Эддаррадж, Халид Аби (Жоэл Родригеш да Круш 80'), Тайрон Краме (Лукас Коррея 70'), Роман Фербер
Дьёр: Самуэл Петраш, Даниэл Штефуль, Сабольч Шён, Милян Крпич, Адам Уматум, Штефан Влэдою (Кевин Банати 56'), Клаудиу Бумба (Барнабаш Биро 56'), Милан Виталиш, Желько Гаврич (Мартон Сеп 66'), Раймунд Тот (Modou Lamin Mass 77'), Нфансу Нджи (Виктор Джуканович 56')
Жёлтые карточки: Раймунд Тот 39' (Дьёр), Штефан Влэдою 40' (Дьёр)
Ответная встреча состоится 30 июля в Дьере.