Лионель Месси защищает цвета «Интер Майами» с 2023 года.

Для 39-летнего Месси этот чемпионат мира стал шестым в карьере. На турнире аргентинский нападающий провёл восемь матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

«Наш капитан. Мы не могли бы гордиться тобой больше», — написал Бекхэм в соцсетях.

Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поддержал форварда Лионеля Месси после поражения сборной Аргентины от Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.

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