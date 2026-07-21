Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поддержал форварда Лионеля Месси после поражения сборной Аргентины от Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.
«Наш капитан. Мы не могли бы гордиться тобой больше», — написал Бекхэм в соцсетях.
Для 39-летнего Месси этот чемпионат мира стал шестым в карьере. На турнире аргентинский нападающий провёл восемь матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
Лионель Месси защищает цвета «Интер Майами» с 2023 года.