Известный португальский агент Паулу Барбоза, работающий на российском рынке, сомневается, что этим летом состоится трансфер хавбека «Локомотива» Алексея Батракова во французский «ПСЖ».

Алексей Батраков globallookpress.com

«У меня есть сомнения, что переход Батракова в "ПСЖ" состоится, момент уже прошёл. Но есть и другие интересные клубы, которые пока ещё не завершили комплектацию своих составов. Сейчас для них на рынке будет дополнительное время.

Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Точно ещё будет несколько интересных переходов. Может быть, в клубах, которые могут претендовать на сделку с "Локомотивом" по Батракову, освободится место. Думаю, остаться в "Локомотиве" — это план Б для Батракова, который вполне реален», — сказал Барбоза «Матч ТВ».

21‑летний Батраков — воспитанник «железнодорожников». В минувшем сезоне он сыграл 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов. Ранее некоторые СМИ сообщали, что им активно интересуется «ПСЖ».