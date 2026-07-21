Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор считает, что Унаи Эмери в своё время правильно избавился от колумбийца Джона Дурана.

Джон Дуран globallookpress.com

Когда Джон Дуран покинул «Астон Виллу», все были несколько раздосадованы, но тренер поступил правильно.

«Ему 22 года, и посмотрите, что с ним произошло за полтора года. Иногда игроки бывают паршивыми овцами, и Унаи Эмери молодец, что избавился от него. Я думаю, он привнёс в раздевалку раздор», — сказал Агбонлахор в интервью talkSPORT.

Вторую часть прошлого сезона Дуран отыграл за «Зенит», где был резервистом. Этот чемпионат он начнёт в «Бенфике», которая арендовала его у саудовского «Аль‑Наср».