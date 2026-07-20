Сегодня, 20 июля, стало известно о том, что главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия покидает команду после истечения контракта 31 июля.

Марк ван Боммель globallookpress.com

Королевская бельгийская футбольная ассоциация уже определилась с главным кандидатом на его замену. По данным издания De Telegraaf, это 49‑летний Марк ван Боммель.

Сейчас голландский специалист находится без работы, а ранее тренировал ПСВ, «Вольфсбург» и «Антверпен».

На завершившемся ЧМ‑2026 сборная Бельгии под руководством Руди Гарсии дошла до стадии четвертьфинала.