Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия покидает свой пост в ближайшее время.

Руди Гарсия globallookpress.com

Соглашение 62‑летнего француза заканчивается в конце июля, и он принял решение его не продлевать.

«Нет никаких сомнений, что Руди Гарсия сыграл ключевую роль в возвращении сборной Бельгии на прежний уровень. Он возглавил национальную команду в непростых спортивных и финансовых условиях. Во многом благодаря его самоотдаче и опыту удалось восстановить единство коллектива и добиться сильного результата на последнем чемпионате мира.

От имени федерации хочу искренне поблагодарить Руди и его помощников за последние 18 месяцев. Вместе со своей командой я уже работаю над новым циклом развития, который включает назначение нового главного тренера», — заявил спортивный директор RBFA Венсан Маннарт.

Гарсия возглавил бельгийцев в январе 2025 года вместо Доменико Тедеско и добрался до 1/4 финала ЧМ‑2026, уступив там будущему чемпиону — сборной Испании (1:2).