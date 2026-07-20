Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался о полузащитнике национальной команды Аргентины Энцо Фернандесе.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Напомним, что футболист получил красную карточку на 90+3-й минуте матча финала ЧМ-2026 против сборной Испании (0:1 ДВ), оставив свою национальную команду в меньшинстве.

«Как глупо! Фернандеса удалили за нарушения, которых не должно было случиться. Идти в такой стык, когда у тебя уже есть жёлтая карточка, — само по себе плохо, а если твоя команда ещё и остаётся в меньшинстве… вот тогда аргентинцы и поняли, что Испания близка к победе.

Ошибка Энцо дорого обошлась его стране. Хотя он и помог им выйти в финал благодаря тому великолепному голу в ворота Англии, но его ошибка всё равно весома», — сказал Ширер в подкасте The Rest Is Football.

Напомним, что сборная Испании забила победный гол уже на 106-й минуте встречи, став чемпионом мира во второй раз в своей истории.