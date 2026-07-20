Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил уникальное достижение, нанеся 23 удара в створ ворот в рамках чемпионата мира 2026 года.

Киллиан Мбаппе globallookpress.com

Как сообщает статистический портал Opta, этот результат стал абсолютно лучшим для одного футболиста на одном мировом первенстве за последние 60 лет. Последним, кому удавалось продемонстрировать более высокую точность, был легендарный португальский форвард Эйсебио на ЧМ-1966, который проверил голкиперов соперников 29 раз.

Напомним, Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026, записав на свой счет 10 забитых мячей в 8 сыгранных матчах. Сама французская национальная команда завершила турнир на четвертом месте, уступив в поединке за бронзовые медали сборной Англии (4:6).