Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе заранее знал о предстоящей смене главного тренера национальной команды. Об этом сообщает L'Équipe.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

По информации источника, форвард был осведомлен о том, что Зинедин Зидан возглавит сборную Франции, еще за несколько месяцев до того, как эти сведения появились в СМИ.

Официальное объявление о назначении 54-летнего специалиста ожидается в ближайшее время.

Напомним, Дидье Дешам покинул пост главного тренера после завершения чемпионата мира 2026 года. Последним матчем под его руководством стала встреча за третье место, в которой французы уступили Англии со счетом 4:6.

Дешам возглавлял сборную Франции с 2012 года.