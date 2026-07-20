Капитан сборной Англии Гарри Кейн рассказал о своём желании выступить на ЧМ‑2030.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Думаю, Томасу Тухелю нужно время, чтобы осмыслить всё произошедшее. Это был невероятно насыщенный путь с множеством ярких моментов и одним очень тяжёлым разочарованием. Для него это был первый подобный турнир. Он многому научился у игроков — в атмосфере соревнований, под давлением, в условиях постоянных переездов.

Всё это сделает нас только сильнее в будущем. Я провёл лучший сезон в карьере, и при этом мне скоро исполняется 33 года. Невозможно сказать, что будет через четыре года, — это слишком большой срок. Я уже говорил, что выступать за сборную Англии — моя главная цель. Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда‑либо.

Посмотрим, как всё сложится. Я никогда не ставлю себе подобных ограничений. Пока я демонстрирую нынешний уровень игры, я буду защищать цвета сборной Англии. Но четыре года — это очень долгий срок, поэтому я не хочу забегать вперёд», — цитирует английского нападающего Sky Sports.

На ЧМ‑2026 Кейн сыграл 7 матчей, забил 6 мячей и сделал один ассист, завоевав со своей сборной бронзовые медали. ЧМ‑2030 состоится в Португалии, Испании, Марокко; по одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай. На нём Кейну будет 37 лет.