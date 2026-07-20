Международная федерация футбола (ФИФА) инициирует масштабное дисциплинарное расследование в отношении представителей сборной Аргентины по итогам финального матча чемпионата мира 2026 года. Напомним, южноамериканцы уступили титул сборной Испании, проиграв со счетом 0:1 в дополнительном времени.

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По информации авторитетного издания Sky Sports News, поводом для разбирательства стала массовая потасовка, вспыхнувшая между футболистами и персоналом команд сразу после финального свистка.

Катализатором конфликта послужили агрессивные действия аргентинского защитника Науэля Молины, который ударил рукой в грудь пробегавшего мимо капитана испанцев Родри. В начавшуюся перепалку моментально вмешался полузащитник «альбиселесте» Леандро Паредес. Хавбек «Бока Хуниорс» сначала жестко толкнул Эрика Гарсию, затем схватил его за горло, а после повалил на газон заступившегося за партнера Гави.

Всплеск неспортивного поведения зафиксирован и со стороны тренерского штаба серебряных призеров. Ассистент Лионеля Скалони Роберто Айяла в ходе словесной дуэли ударил по лицу испанского полузащитника Дани Ольмо. Теперь ФИФА намерена детально изучить все видеоповторы инцидентов и вынести жесткие санкции в отношении нарушителей.