Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев высоко оценил выступление нападающего «сине-бело-голубых» Александра Соболева в минувшем поединке за Суперкубок России против московского «Спартака».

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Саша большой молодец, он сделал огромный объем работы и хорошо смотрелся на поле. Да, понятно, не всегда цеплялся, но большинство его моментов были хорошими. В своем ударе в серии пенальти я был уверен. Понятно, что одиннадцатиметровые — это лотерея, даже если ты уверен в себе, можешь не забить», — сказал Дивеев «Матч ТВ».

Напомним, принципиальное противостояние состоялось на стадионе в Нижнем Новгороде. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. Спасителем петербургского коллектива выступил именно Соболев, который на 98-й минуте хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар и перевел игру в серию пенальти.

В послематчевой лотерее футболисты «Зенита» продемонстрировали стопроцентную точность, одержав победу со счетом 4:2 и завоевав почетный трофей.