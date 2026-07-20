Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился эмоциями после победы национальной команды в финальном матче ЧМ-2026 против сборной Аргентины (1:0 ДВ).

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Мы прожили это с большой гордостью. У нас были потрясающие болельщики, вся Испания поддерживала нас, и это придавало нам много сил. Мы очень счастливы, но все становится проще, когда у вас есть замечательные и образцовые футболисты, которые делают все намного проще для вас.

Мы лучшая в мире команда с большой буквы. Это делает (победу) еще более значимой. У нас есть ощущение, что мы не можем проиграть, и с этой уверенностью мы подходим к матчам», — сказал де ла Фуэнте As.

Сборная Испании стала чемпионом мира во второй раз в истории.