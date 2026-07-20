Сборная Аргентины отметилась редким дисциплинарным антирекордом на финише чемпионата мира 2026 года. Все последние девять карточек, зафиксированных арбитрами на турнире в США, были показаны представителям «альбиселесте».

Сборная Аргентины globallookpress.com

Команда Лионеля Скалони завершила мировое первенство поражением от Испании со счетом 0:1 в дополнительном времени. В финальной встрече, которую обслуживал словенский рефери Славко Винчич, южноамериканцы получили 6 желтых карточек. Две из них пришлись на долю полузащитника Энцо Фернандеса, который был удален с поля на 93-й минуте. Кроме того, на 104-й минуте предупреждение за споры с судейской бригадой получил сам главный тренер Лионель Скалони.

Серия грубости аргентинцев потянулась еще с полуфинального поединка против сборной Англии (2:1). В концовке той встречи, прошедшей под контролем американского арбитра Исмаила Эльфата, футболисты Аргентины заработали 3 желтых карточки, которые и открыли эту девятиматчевую штрафную серию.