Сборная Аргентины установила новый антирекорд, совершив 25 фолов в финальном матче чемпионата мира 2026 года против Испании, который завершился поражением южноамериканцев со счетом 0:1 в дополнительное время.

Николас Тальяфико globallookpress.com

Это самый высокий показатель нарушений в финальных стадиях мировых первенств за последние четыре года. Прошлое сомнительное достижение также принадлежало подопечным Лионеля Скалони: на ЧМ-2022 аргентинцы сфолили 26 раз в решающем матче против Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Чаще остальных правила в составе серебряных призеров нарушал защитник Николас Тальяфико, на счету которого 5 фолов. Еще по 4 нарушения заработали полузащитник Леандро Паредес и вингер Алекс Баэна. При этом новоиспеченные чемпионы мира, футболисты сборной Испании, также продемонстрировали жесткую игру, зафиксировав 21 нарушение правил за матч.