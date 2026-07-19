Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о возможном усилении команды этим летом.

Константин Зырянов globallookpress.com

«Подготовительный период прошел замечательно. Мы тренировались в Санкт‑Петербурге, сыграли контрольные матчи. Но я думаю, все их видели, их транслировали по "Матч ТВ".

По трансферной политике скажу, что она никогда не заканчивается. Мы всегда в поиске, учитывая, что еще трансферное окно открыто до середины сентября. Поэтому мы ищем, ищем. Хотим усилиться, мы хотим быть еще сильнее», — приводит слова Зырянова « Матч ТВ ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России, на два очка опередив «Краснодар». В новом сезоне питерцы выиграли Суперкубок России, переиграв «Спартак» в серии пенальти.