В матче второго тура Первой лиги России «Урал» в родных стенах победил «Енисей» со счетом 3:0.
Авторами забитых мячей стали Евгений Харин на 49-й минуте, Никита Морозов на 77-й минуте и Денис Боков на 84-й минуте.
Результат матча
УралЕкатеринбург3:0ЕнисейКрасноярск
1:0 Никита Морозов 77' 2:0 Денис Боков 84'
Урал: Итало, Лео Кордейру (Bondarev V. 71'), Selikhov, Mamin, Korotkov, Tikhiy, Bayramyan, Sungatulin, Ishkov, Kharin, Sekulic
Енисей: Oparin, Bogatyrev, Maslovskiy, Shershov, Pechura, Kanaplin, Mazurin, Chukanov, Nadolskiy, Ivanov, Khashkulov
Благодаря этой победе «Урал» набрал первые три очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги, «Енисей» с тремя баллами идет девятым.