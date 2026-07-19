В матче второго тура Первой лиги России «Урал» в родных стенах победил «Енисей» со счетом 3:0.

«Урал»
«Урал» globallookpress.com

Авторами забитых мячей стали Евгений Харин на 49-й минуте, Никита Морозов на 77-й минуте и Денис Боков на 84-й минуте.

Результат матча

УралЕкатеринбургУрал3:0ЕнисейЕнисейКрасноярск
1:0 Никита Морозов 77' 2:0 Денис Боков 84'
Урал:  Итало,  Лео Кордейру (Bondarev V. 71'),  Selikhov,  Mamin,  Korotkov,  Tikhiy,  Bayramyan,  Sungatulin,  Ishkov,  Kharin,  Sekulic
Енисей:  Oparin,  Bogatyrev,  Maslovskiy,  Shershov,  Pechura,  Kanaplin,  Mazurin,  Chukanov,  Nadolskiy,  Ivanov,  Khashkulov

Благодаря этой победе «Урал» набрал первые три очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги, «Енисей» с тремя баллами идет девятым.