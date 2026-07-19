В матче второго тура Первой лиги России «Текстильщик» и «Уфа» сыграли вничью 2:2.

Александр Беленов globallookpress.com

В составе хозяев поля дублем отметился Никита Першин, а вот за гостей гол на счету Дилана Ортиса, а также автогол в пассиве Дмитрия Иванникова.

Результат матча Текстильщик Иваново 2:2 Уфа Уфа Текстильщик: Fadeev, Ivannikov, Krutovskikh, Guziev, Gapechkin, Pershin, Ivanisenia, Ishchenko, Dzhebov, Gulyaev, Filev Уфа: Belenov, Gilyazetdinov, Kutin, Agapov, Khanenko, Yusupov, Tarba, Akhatov, Isaev, Yakuev, Ortiz Жёлтые карточки: Nikitenkov A. 67' (Текстильщик), Kriushichev M. 70' (Текстильщик)

Статистика матча 4 Удары в створ 2 2 Удары мимо 5 47% Владение мячом 53%

В активе «Уфы» теперь четыре очка и третье место в турнирной таблице, «Текстильщик» (1) — 11-й.