В матче второго тура Первой лиги России «Текстильщик» и «Уфа» сыграли вничью 2:2.
В составе хозяев поля дублем отметился Никита Першин, а вот за гостей гол на счету Дилана Ортиса, а также автогол в пассиве Дмитрия Иванникова.
Результат матча
ТекстильщикИваново2:2УфаУфа
Текстильщик: Fadeev, Ivannikov, Krutovskikh, Guziev, Gapechkin, Pershin, Ivanisenia, Ishchenko, Dzhebov, Gulyaev, Filev
Уфа: Belenov, Gilyazetdinov, Kutin, Agapov, Khanenko, Yusupov, Tarba, Akhatov, Isaev, Yakuev, Ortiz
Жёлтые карточки: Nikitenkov A. 67' (Текстильщик), Kriushichev M. 70' (Текстильщик)
В активе «Уфы» теперь четыре очка и третье место в турнирной таблице, «Текстильщик» (1) — 11-й.