В матче второго тура Первой лиги России «Текстильщик» и «Уфа» сыграли вничью 2:2.

Александр Беленов
Александр Беленов globallookpress.com

В составе хозяев поля дублем отметился Никита Першин, а вот за гостей гол на счету Дилана Ортиса, а также автогол в пассиве Дмитрия Иванникова.

Результат матча

ТекстильщикИвановоТекстильщик2:2УфаУфаУфа
Текстильщик:  Fadeev,  Ivannikov,  Krutovskikh,  Guziev,  Gapechkin,  Pershin,  Ivanisenia,  Ishchenko,  Dzhebov,  Gulyaev,  Filev
Уфа:  Belenov,  Gilyazetdinov,  Kutin,  Agapov,  Khanenko,  Yusupov,  Tarba,  Akhatov,  Isaev,  Yakuev,  Ortiz
Жёлтые карточки:  Nikitenkov A. 67' (Текстильщик),  Kriushichev M. 70' (Текстильщик)

В активе «Уфы» теперь четыре очка и третье место в турнирной таблице, «Текстильщик» (1) — 11-й.