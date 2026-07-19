«Сочи» на своем поле уступил «Спартаку» из Костромы (0:2) в матче 2-го тура российской Первой лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча t.me/Sochipfc

В составе гостей дублем отметился Амур Калмыков, отличившись на 2-й и 24-й минутах встречи.

На 58-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака» из Костромы, но полузащитник «Сочи» Максим Кузьмин не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Результат матча

СочиСочиСочи0:2Спартак КсСпартак КсКострома
Сочи:  Марсело Алвес (Руслан Барт 73'),  Degtev,  Soldatenkov,  Litvinov,  Makarchuk,  Zaika,  Osipov,  Kuzmin,  Ezhov,  Ignatov,  Fedorov
Спартак Кс:  Tarasov N.,  Tarasov A.,  Shamov,  Zhilmostnykh,  Kaptilovich,  Meshcheryakov,  Chursin,  Karaev,  Kamilov,  Bugriev,  Kalmykov

После этого матча «Сочи» занимает 13-е место в таблице Первой лиги с одним очком в активе. «Спартак» из Костромы — на 1-й строчке с 6-ю баллами.