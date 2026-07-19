«Сочи» на своем поле уступил «Спартаку» из Костромы (0:2) в матче 2-го тура российской Первой лиги.
В составе гостей дублем отметился Амур Калмыков, отличившись на 2-й и 24-й минутах встречи.
На 58-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака» из Костромы, но полузащитник «Сочи» Максим Кузьмин не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Результат матча
СочиСочи0:2Спартак КсКострома
Сочи: Марсело Алвес (Руслан Барт 73'), Degtev, Soldatenkov, Litvinov, Makarchuk, Zaika, Osipov, Kuzmin, Ezhov, Ignatov, Fedorov
Спартак Кс: Tarasov N., Tarasov A., Shamov, Zhilmostnykh, Kaptilovich, Meshcheryakov, Chursin, Karaev, Kamilov, Bugriev, Kalmykov
После этого матча «Сочи» занимает 13-е место в таблице Первой лиги с одним очком в активе. «Спартак» из Костромы — на 1-й строчке с 6-ю баллами.