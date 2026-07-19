Лондонский «Арсенал» намерен активизировать поиски нового центрального защитника из-за серьезных опасений относительно здоровья Вильяма Салиба.

Вильям Салиба globallookpress.com

По информации издания Caught Offside, «канониры» рассматривают возможность трансфера Эзри Консы из «Астон Виллы» или возвращения Константиноса Мавропаноса из «Вест Хэма». Необходимость срочного усиления возникла после того, как Салиба получил травму спины в полуфинальном матче чемпионата мира — 2026, в котором Франция уступила Испании (0:2).

По предварительным прогнозам, 25-летний защитник может выбыть из строя на четыре-пять месяцев. В прессе также появились подробности о том, что футболист отыграл мировое первенство с переломом позвоночника.