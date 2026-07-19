Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» полностью готов к возможному расставанию с центральным защитником Кристианом Ромеро в текущее трансферное окно. Как сообщает издание TEAMtalk, тренерский штаб «шпор» уже начал разработку тактических схем на новый сезон без учета аргентинского футболиста.
Руководство английского клуба рассчитывает выручить от продажи 28-летнего защитника порядка 58 миллионов евро, однако готово пойти на уступки и отпустить игрока за сумму в районе 46,4 миллиона. За ситуацией вокруг аргентинца, который сегодня вечером сыграет в финале ЧМ-2026, пристально следят мадридский «Реал», «Барселона», «Атлетико» и миланский «Интер».
В минувшем сезоне-2025/2026 Кристиан Ромеро продемонстрировал высокую для игрока обороны результативность. Защитник принял участие в 32 матчах во всех официальных турнирах, записав на свой счет 6 забитых мячей и 4 голевые передачи.