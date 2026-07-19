Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» полностью готов к возможному расставанию с центральным защитником Кристианом Ромеро в текущее трансферное окно. Как сообщает издание TEAMtalk, тренерский штаб «шпор» уже начал разработку тактических схем на новый сезон без учета аргентинского футболиста.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

Руководство английского клуба рассчитывает выручить от продажи 28-летнего защитника порядка 58 миллионов евро, однако готово пойти на уступки и отпустить игрока за сумму в районе 46,4 миллиона. За ситуацией вокруг аргентинца, который сегодня вечером сыграет в финале ЧМ-2026, пристально следят мадридский «Реал», «Барселона», «Атлетико» и миланский «Интер».

В минувшем сезоне-2025/2026 Кристиан Ромеро продемонстрировал высокую для игрока обороны результативность. Защитник принял участие в 32 матчах во всех официальных турнирах, записав на свой счет 6 забитых мячей и 4 голевые передачи.