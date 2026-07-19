Самарские «Крылья Советов» объявили об уходе центрального защитника Гонсало Рекены.

Гонсало Рекена globallookpress.com

С 23‑летним аргентинцем расторгнут контракт по обоюдному согласию. За российский клуб он играл с февраля 2026 года на правах аренды из «Институто». За «Крылья Советов» он сыграл всего три матча.

«Арендное соглашение с Гонсало Рекеной действовало до конца 2026 года. Нам удалось договориться о досрочном прекращении аренды футболиста и расторжении контракта с ним на выгодных для нашего клуба условиях, без выплаты компенсаций. Благодарим клуб "Институто" и сторону футболиста за конструктивные переговоры», — заявил генеральный директор клуба Тархан Джабраилов.