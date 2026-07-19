Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес получил повреждение во время финального матча ЧМ-2026 против сборной Испании.
На 44-й минуте встречи игрок обороны получил травму и лег на газон. Вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес сигнализировал о необходимости замены. Вместо Лисандро на поле появился Николас Отаменди.
Матч между сборными Испании и Аргентины начался в 22:00 мск. После 1-го тайма счет не открыт — 0:0.
Лисандро Мартинес провел за национальную команду 6 матчей на ЧМ-2026, забил гол и сделал голевую передачу.