Лисандро Мартинес провел за национальную команду 6 матчей на ЧМ-2026, забил гол и сделал голевую передачу.

Матч между сборными Испании и Аргентины начался в 22:00 мск. После 1-го тайма счет не открыт — 0:0.

На 44-й минуте встречи игрок обороны получил травму и лег на газон. Вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес сигнализировал о необходимости замены. Вместо Лисандро на поле появился Николас Отаменди .

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес получил повреждение во время финального матча ЧМ-2026 против сборной Испании .

Футбол• Сегодня 00:02 Испания — Аргентина: онлайн, прямая трансляция финала ЧМ-2026

Футбол• Вчера 23:56 Испания — Аргентина: фотогалерея финала ЧМ-2026

Футбол• Вчера 15:32 Футбол по правилам Инфантино: как президент ФИФА подчинил себе весь мир

Футбол• Вчера 06:45 Месси купал младенца Ямаля. Теперь они играют в финале ЧМ-2026

Футбол• Вчера 06:23 От детской ванны до финала ЧМ: Ямаль готов доказать — он наследник Месси

Главные темы сейчас

Футбол• Вчера 16:46 Непростые отношения: почему и кому «Монако» хочет продать Головина?

Футбол• 18/07/2026 12:13 Контракт Тухеля, шутки о татуировках и роковое отступление. Что происходило внутри сборной Англии на ЧМ-2026

Футбол• 18/07/2026 07:13 Последний ЧМ? Кейн и Англия остановились в шаге от триумфа

Футбол• 18/07/2026 10:29 Скоро финал, а вы не следили за ЧМ‑2026? Рассказываем всё, что вы пропустили

Футбол• 17/07/2026 14:20 Драма сборной Франции на ЧМ‑2026: почему фаворит не оправдал ожиданий?

Выбор читателей

Футбол• 15/07/2026 11:26 Самое злое противостояние в истории футбола: почему матч Англия — Аргентина больше, чем просто полуфинал

Футбол• 11/07/2026 11:03 Шоу одного викинга: почему этот чемпионат мира принадлежит Холанну

Футбол• 13/07/2026 14:47 Четвёрка выживших: расклады, прогнозы и интриги полуфиналов ЧМ-2026

Футбол• 17/07/2026 10:27 Испанский контроль против аргентинского хаоса: разбор, тактика и прогнозы на финал ЧМ-2026

Футбол• 16/07/2026 02:08 Англия — Аргентина 1:2: фотогалерея полуфинала ЧМ-2026

Самое интересное

Футбол• 02/06/2026 22:03 Спустя рукава. Топ-7 антигероев РПЛ сезона 2025/2026

Футбол• 02/06/2026 13:43 «Ливерпуль» уволил Слота после чемпионского титула. Такое случается чаще, чем кажется

Игры• 02/06/2026 15:13 FM26 и чемпионат мира: что нужно знать о последнем обновлении Sports Interactive?

Футбол• 31/05/2026 01:12 Из князей в грязи. Как «Ливерпуль» расстался со Слотом спустя год после триумфа