Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о назначении на пост наставника сборной Германии.

Юрген Клопп globallookpress.com

«Пока еще ничего окончательно не решено. Но переговоры прошли хорошо, и все движется в правильном направлении. Я достиг соглашения и договоренности с Red Bull. Так что, если говорить практически, больше ничего не стоит на пути.

Мы не так уж далеки от того, чтобы сделать объявление. Когда придет время, мы сами объявим об этом — нам не нужно, чтобы кто-то забегал вперед.

В идеале это должно произойти в ближайшие несколько дней. В конце концов, до следующего международного матча остается всего около 60 дней. В какой-то момент решение должно быть принято — и оно будет принято», — заявил Клопп в эфире MagentaTV.

Напомним, что сборная Германии осталась без тренера после увольнения Юлиана Нагельсманна. Бундестим на ЧМ-2026 вылетела на стадии 1/16 финала от Парагвая.